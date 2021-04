Oliver Ortner wird neuer Chefredakteur des ORF-Landesstudios Wien

Auf Vorschlag von Landesdirektorin Brigitte Wolf von Generaldirektor Alexander Wrabetz bestellt - Ortner: "Fühlt sich wie eine Heimkehr an". In Oberösterreich wird Klaus Obereder neuer ORF-Chefredakteur.

Der langjährige ORF-Journalist Oliver Ortner wird mit 26. April neuer Chefredakteur des ORF-Landesstudios Wien. Er wurde auf Vorschlag von Landesdirektorin Brigitte Wolf von Generaldirektor Alexander Wrabetz bestellt, teilte dass größte Medienunternehmen des Landes in einer Aussendung am Dienstag mit. Er folgt in dieser Funktion Paul Tesarek nach, der Ende des Vorjahres aus dem ORF schied.

"Es ist eine Rückkehr zu meinen journalistischen Wurzeln und fühlt sich wie eine Heimkehr an", sagte Ortner, der seine Karriere 1986 bei Radio Wien begonnen hatte und seitdem dem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen treu geblieben ist. Von besonderer Bedeutung seien dem 52-Jährigen die ORF-Kernkompetenzen Objektivität, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit in der Berichterstattung.

"Mit Oliver Ortner als Chefredakteur kehrt ein Vollblutjournalist ins Landesstudio Wien zurück. Er bringt profunde ,ZIB"-Erfahrung mit und hat die wichtigsten Nachrichtensendungen des ORF wesentlich mitgestaltet", wurde Generaldirektor Wrabetz in der Aussendung zitiert. Landesdirektorin Wolf freut sich mit ihm "einen der besten Köpfe der ORF-Nachrichtenredaktionen nun als Chefredakteur im Haus zu haben.

Ab 1. Mai wird es auch im ORF Oberösterreich einen neuen Chefredakteur geben: Klaus Obereder folgt in dieser Funktion Johannes Jetschgo nach, der in den Ruhestand geht. Obereder (53) begann 1989 als freier Mitarbeiter im ORF-Landesstudio in Linz, seit knapp drei Jahrzehnten fungiert er regelmäßig als Chef vom Dienst in Radio und Fernsehen sowie als Sendungsplaner. Der derzeit noch stellvertretende Chefredakteur ist dem Fernsehpublikum als Moderator der Sendung "OÖ heute" bekannt. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und über das Vertrauen, das mir geschenkt wurde", meinte Obereder. Gemeinsam mit seinem Team wolle er weiterhin "die besten Nachrichten des Landes" liefern und die Nachrichtenkompetenz des ORF Oberösterreich auf allen seinen Kanälen weiterentwickeln.