Onlinenetzwerke der SN legen deutlich zu

Web-Analyse belegt Zuwächse für SN.at und für salzburg24.at.

Die Internetangebote der "Salzburger Nachrichten" (SN.at, salzburg24.at) werden immer stärker genutzt: Die monatliche Reichweite des Dachangebotes liegt österreichweit bei 21,3 Prozent, wie die Österreichische Web-Analyse (ÖWA) des dritten Quartals ergeben hat. Dies entspricht einem Plus von 1,9 Prozentpunkten im Vergleich zum vergangenen Quartal. Auch die Einzelangebote (SN.at und salzburg24.at) sind im nationalen Vergleich gestiegen.

Im Bundesland Salzburg wiederum kam das Online Netzwerk "Salzburger Nachrichten" auf eine Reichweite von 58,9 Prozent (plus 6,4 Prozentpunkte). Damit liegt man in Salzburg vor krone.at (52,9 Prozent Reichweite). Marktführer in Salzburg ist der ORF, der eine Reichweite von 73,4 Prozent verbuchen konnte. Auch österreichweit rangieren die "blauen Seiten" des ORF ganz vorne: 78,4 Prozent Reichweite.