Onlinevariante der Technologiemesse CES beginnt

Die Technologiemesse CES startet am Montag angesichts der Coronapandemie in ihre erste virtuelle Ausgabe.

Bis Donnerstag soll es Internetpräsentationen von Unternehmen sowie ein reduziertes Konferenzprogramm geben. Die Veranstalter des jährlichen Großevents in Las Vegas zogen das digitale Format einer kompletten Absage vor. Für 2022 peilen sie wieder eine Show in den Messehallen der Wüstenstadt an - die aber auch mehr Onlineelemente als früher haben soll. Zuletzt kamen mehr als 170.000 Besucher zu der Fachveranstaltung.

Quelle: Dpa