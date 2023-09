"Oberösterreichisches Volksblatt" stellt tägliche Printausgabe ein

Die oberösterreichische ÖVP-Zeitung "Oberösterreichisches Volksblatt" stellt mit Jahresende ihre tägliche Printausgabe ein. Der Fokus soll auf "digitale Formate sowie ein fast monatlich erscheinendes Magazin" gelegt werden.

Die letzte Printausgabe erscheint am 30. Dezember, teilte Geschäftsführer Wolfgang Eder am Montag in einer Aussendung mit. Die derzeit 45 Mitarbeitende zählende Redaktion wird verkleinert. Mit den Betroffenen werde "in Einzelgesprächen nach individuellen Lösungen gesucht", heißt es in der Mitteilung.

Als Gründe für den drastischen Schritt werden seitens der 1869 gegründeten Zeitung das sich verändernde Marktumfeld, "ein verschärfter Wettbewerb, eine veränderte Leserschaft und natürlich gestiegene Kosten insbesondere bei Produktion und Vertrieb" genannt.