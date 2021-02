Oprah Winfreys Buchclub empfiehlt Besuch in Stift Admont

Freude über rege Aufmerksamkeit in Übersee für die eigene Klosterbibliothek gibt es im obersteirischen Benediktinerkonvent Admont.

Der barocke Büchersaal mit 70.000 Bänden, der auch die größte Klosterbibliothek der Welt ist, ist vom "Oprah's Book Club" in den USA dessen mehr als einer halben Million Abonnenten auf Instagram wärmstens zu einem Besuch empfohlen worden - nach Ende der Pandemie, versteht sich.

"Es ehrt uns, dass ein Buchdiskussionsclub dieser Größenordnung zu einem Besuch in unserer Stiftsbibliothek aufruft. Wir freuen uns über das rege Interesse, welches man unseren Kulturschätzen nun auch in den Vereinigten Staaten entgegenbringt", erklärte Mario Brandmüller, zuständig im Kloster fürKultur, Tourismus und PR, am Mittwoch gegenüber Kathpress.

Der Buchdiskussionsclub ist eine Gründung der US-Moderatorin Oprah Winfrey, die ihre Popularität auch dafür nutzt, um Bücher vorzustellen. Aufmerksam auf die Admonter Bibliothek wurde der Club durch die umfangreichen Social-Media-Aktivitäten des Stiftes. Erst vor wenigen Wochen sorgte ein Video der Klosterbibliothek auf der global agierenden Reiseplattform "EarthPix" und auf der Seite eines Bloggers für mehr als eine Million Aufrufe und zahlreiche Buchungsanfragen.

Zuträglich dürfte auch Stift Admonts Mitgliedschaft bei der internationalen Kulturvernetzungs- und -vermarktungsplattform "Cultour.digital" sein, über welche das Stiftsmuseum seit Kurzem auch virtuell erkundet werden kann. Mittels einer eigens entwickelten Software können Gäste virtuell durch das historische Gemäuer schlendern, Kunstschätze bestaunen und sogar an einer Liveführung teilnehmen, 360-Grad-Darstellungen und ein Blick in manche der jahrhundertealten Bücher der Bibliothek inklusive.

Quelle: Kap