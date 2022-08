orf.at: Stiftungsrat gibt NEOS-Mediensprecherin Kontra.

Stiftungsrat Lederer widerspricht NEOS-Mediensprecherin bezüglich der Abschaffung von orf.at.

ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer hält wenig von der Forderung der NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter, orf.at zugunsten der Medienvielfalt abzuschaffen. Eine Abschaffung der "blauen Seite" wäre ein "Sterben auf Raten", hielt er in einem Gastkommentar in "profil" fest. Die Werbestärke des österreichischen Medienmarkts hänge vor allem von orf.at - einer "Säule gegen antidemokratische Tendenzen" - ab, so der SPÖ-"Freundeskreisleiter" im obersten ORF-Gremium. Eine Abschaffung von orf.at bzw. Einschränkung von Werbemöglichkeiten würde nicht eine Umverteilung zu den heimischen Mitbewerbern bewirken, sondern im Gegenteil der Hauptkonkurrenz in Form von Google, Apple, Facebook und Amazon zugutekommen. Die Folge wäre eine "Kollaps des österreichischen Medienstandorts". Bereits jetzt sei man nicht mehr weit davon entfernt, als "degenerierter Wurmfortsatz des deutschen Medienmarkts zu agieren".

Lederer gestand jedoch ein, dass der ORF Reformbedarf habe - nur auf einem anderen Feld. In der Corona-Zeit habe sich das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen zu sehr in Richtung "Oberlehrer der Nation" entwickelt. Der ORF müsse nun Vertrauen zurückgewinnen. Wohin die Reise gehen sollte, zeigen laut dem Stiftungsrat entwickelte Formate wie "ZiB Zack Mini" oder der Tiktok-Auftritt der "ZiB" an.