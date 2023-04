ORF bekommt neue Regeln: Höhe des Rundfunkbeitrags fixiert, orf.at wird neu aufgestellt

Der Entwurf zum neuen ORF-Gesetz steht: orf.at wird adaptiert, ORF-Sendungen werden online länger abrufbar sein und auch die genaue Höhe des ORF-Beitrags ist nun fix.

Zuerst die Finanzierung, dann die inhaltliche Ausrichtung: Die Bundesregierung präsentierte am Mittwochnachmittag den Entwurf zum neuen ORF-Gesetz - und dabei primär Teil zwei der ORF-Reform. Denn nachdem bereits vor fast genau einem Monat verlautbart wurde, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig finanziert werden soll - per Haushaltsabgabe statt GIS -, ist nun auch klar, wie sich Türkis-Grün den Digitalauftritt des ORF vorstellt. Die sogenannte ORF-Digitalnovelle wurde in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und der Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, vorgestellt.

Die wohl wichtigsten Neuerungen für die Nutzerinnen und Nutzer der ORF-Digitalkanäle: Informationsbeiträge, etwa eine "Zeit im Bild"-Sendung, sind künftig nicht mehr sieben Tage, sondern 30 Tage lange im Netz abrufbar. Für alle anderen (co-)produzierten Beiträge gibt es eine Sechs-Monate-Frist; Unterhaltungssendungen wie "Was gibt es Neues?" dürften nun also ein halbes Jahr lang online zu finden sein. Für zeit- und kulturgeschichtliche sowie für Kindersendungen gibt es überhaupt keine Frist mehr.

Ferner darf der ORF künftig sogenannte Online-first- oder Online-only-Inhalte umsetzen, also Sendungen vorab - bis zu 24 Stunden vorher - oder sogar rein für das Digitale produzieren. Und es wird künftig zwei neue Onlinekanäle geben: zum einen ein reines Kinderprogramm, zum anderen wird Sport + in das Netz wandern, etwa als App - jedoch erst ab 2026. "Das Online-Angebot soll erweitert werden, um stärker die Jugend zu erreichen", sagte Medienministerin Raab. Deshalb solle der ORF nach wie vor und gar stärker auf Social Media aktiv sein dürfen, ergänzte Sigrid Maurer.

Die Pläne betreffen aber nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer der ORF-Digitalkanäle, sondern auch den Mitbewerb, also den Rest des Mediensegments. Denn von den Rechten und Pflichten des ORF hängt mit ab, wie stark Privatmedien reüssieren können. Entsprechend sei für den Medienstandort die Digitalnovelle gar wichtiger als die Finanzierung des ORF, sind sich Branchenbeobachter einig.

Die wohl wichtigsten Auflagen aus Sicht der Medienbranche: Künftig müssen 70 Prozent der Beiträge auf orf.at audiovisuell sein, also de facto Videos; 30 Prozent verbleiben für Textbeiträge. Und: Die Anzahl an Textbeiträgen wird auf 350 pro Woche gedeckelt; bislang waren es rund 900. Eine maximale Länge für die Textbeiträge gibt es hingegen nicht. Eine solche wird - laut SN-Informationen - nur für die Begleittexte der Videos eingeführt (300 Zeichen). Die reinen Textbeiträge sollen "nicht vertiefend" und weder in der Aufmachung, noch in der Gestaltung, noch in der Anordnung mit dem Online-Angebot von Zeitungen oder Magazinen vergleichbar sein. Dies geht aus einer Punktation hervor, die den "Salzburger Nachrichten" vorliegt.

Darüber hinaus gibt es neue Beschränkungen für Hörfunk- und Online-Werbung. Denn diese Werbung sei "teilweise unerträglich", sagte Raab - und sprach von einem Werbeverlust für den ORF für 25 bis 30 Millionen Euro pro Jahr. Gesamt bliebe das ORF-Budget gleich hoch wie gegenwärtig.

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zeigt sich in einer ersten Stellungnahme wenig begeistert - und warnte vor einer "medienpolitischen Fehlentwicklung": "Aufgrund der dominanten Marktposition des ORF in vielen Bereichen - insbesondere als Marktführer im Digitalbereich - droht bei einer ungebremsten Ausweitung seiner digitalen Möglichkeiten ein massiver Einschnitt in der heimischen Medienvielfalt", sagt VÖZ-Präsident Markus Mair. "Bei der Gesetzwerdung sind die politischen Akteure dazu angehalten, die gesamte österreichische Medienlandschaft im Auge zu behalten und für einen fairen Interessenausgleich zu sorgen." Vor diesem Hintergrund fordert der VÖZ weitere Gespräche im Zuge des Begutachtungsverfahrens. "Denn aufgrund der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage steht die Medienvielfalt in Österreich auf dem Spiel - dessen müssen sich die politischen Akteure bewusst sein."

Auch zu Teil eins des ORF-Gesetzes, der Finanzierung, verlautbarten Raab und Maurer neue Details: So soll der ORF-Beitrag - das Nachfolgemodell zur GIS - künftig 15,30 Euro betragen; der Betrag sei für die kommenden drei Jahre eingefroren. Bislang war von "rund 15 Euro" die Rede. Dazu kommen die Abgaben, die zumindest sechs von neun Bundesländer auf den ORF-Beitrag draufschlagen. Jene Haushalte, die bislang die volle GIS geleistet haben, werden aber jedenfalls künftig weniger zahlen - in Salzburg etwa rund 15 bis 20 statt wie bisher 27 Euro pro Monat. Ebenso neu: Nebenwohnsitze sind vom ORF-Beitrag ausgenommen. Und für Unternehmen wird es eine Staffelung geben, basierend auf der Lohnsumme: Ab 50 Mitarbeiter zahlen Firmen den einfachen ORF-Beitrag, ab 100 den doppelten usw.

Darüber hinaus verwies Medienministerin Raab neuerlich auf das 325 Millionen Euro schwere Sparpaket des ORF bis 2026 - und darauf, dass im Zuge des neuen ORF-Gesetzes auch die Privilegien mancher ORF-Mitarbeiter mit älteren Verträgen gestrichen werden sollen. Stichwort Mitarbeiter: Die Gehälter aller Mitarbeiter sowie deren Nebenbeschäftigungen müssen künftig in einem Transparenzbericht offengelegt werden.

Auch zum Radio-Symphonieorchester gibt es Neues: Dieses soll bis Ende 2026 aus zusätzlichen Mittel vom Bund finanziert werden. Bis dahin werde ein langfristiges Konzept erarbeitet.

Das ORF-Gesetz neu soll laut Susanne Raab "bis spätestens Herbst" stehen. Eine von Branchenbeobachtern geforderte Reform der ORF-Gremien, etwa dem Stiftungsrat, ist dabei nicht geplant.