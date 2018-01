Der ORF sucht einen neuen Leiter für die Abteilung Fernsehfilm: Der langjährige TV-Film-Chef Heinrich Mis erreicht das Pensionsalter und geht mit Anfang April in Pension.

Er werde den ORF aber in Filmfinanzierungsfragen weiterhin beraten, hieß es am Küniglberg auf APA-Anfrage. Seine Nachfolge wurde jüngst ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endet am 31. Jänner.

(APA)