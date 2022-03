ORF bringt Programmschwerpunkt zum 75er von André Heller

Zu seinem 75. Geburtstag am 22. März widmet der ORF dem Multi-Künstler André Heller einen umfangreichen Programmschwerpunkt in TV und Radio, der seinen Höhepunkt mit einer am Geburtstagsabend startenden André-Heller-Nacht auf ORF III hat. Am 22. März (17.30 Uhr, ORF 2) gibt es in "Studio 2" zudem ein ausführliches Gespräch von Verena Scheitz mit dem Jubilar.

SN/orf/interspot film/daniel shaked André Heller