ORF buhlt via Social Media um "Publikum von morgen"

Generaldirektor Weißmann startet "Young Audience"-Initiative, reformiert den ORF-1-Vorabend und reaktiviert "MA 2412".

Auf kritische Fragen reagiert er oft mit einem lauten Lachen und dynamischen Körperbewegungen, angesprochen auf Gerüchte und Vermutungen pflegt er zu sagen: "Glauben S' net alles, was in der Zeitung steht." Roland Weißmann, seit zwei Wochen neuer ORF-Generaldirektor, präsentierte am Donnerstag in einem Hintergrundgespräch erste Pläne für seine Amtszeit. Ganz oben steht da offenbar das Ziel, jüngere Publikumsschichten für den ORF zu erschließen.

Weißmann gab den Startschuss für eine "Young Audience"-Initiative bekannt: Ziel ist es, die Nutzung von ...