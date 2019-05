ORF: "Bundesland heute"-Sendungen wegen technischen Problems ausgefallen

Die ORF-Sendung "Bundesland heute" ist am Mittwochabend wegen eines technischen Problems ausgefallen.

Stattdessen wurde landesweit "Aktuell in Österreich" ausgestrahlt. Die ausgefallenen Sendung werden am Donnerstag um 9.05 Uhr nachgeholt, hieß es vonseiten des ORF, der die Programmänderung bedauerte.

"Sämtliche Landesstudios des ORF sind über ein Leitungsnetz von A1 an das ORF Zentrum angebunden. Aufgrund eines gravierenden technischen Problems in diesem Leitungsnetz kam es heute zu einem Ausfall der neun 'Bundesland heute'-Sendungen um 19.00 Uhr in ORF2", teilte der ORF der APA mit. Die Zubringung der TV-Signale aus den Landesstudios sei ausgefallen. An der Behebung des Schadens, der nicht im Bereich des ORF liege, werde gearbeitet.

Quelle: APA