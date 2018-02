ORF-Debatte: FPÖ will "negative Energie rausnehmen"

Die FPÖ meldet sich in Person ihres Mediensprechers Hans-Jörg Jenewein mit moderaten Tönen in Sachen ORF zu Wort. Kritik an "Fehlern" müsse möglich sein, aber "jetzt ist es an der Zeit, die negative Energie rauszunehmen und Besonnenheit walten zu lassen", sagt er in "tv-media".

SN/APA/GERT EGGENBERGER Heinz-Christian Strache hatte den ORF um Moderator Armin Wolf als „Ort an dem Lügen zu Nachrichten werden“ bezeichnet.