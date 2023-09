In der Steiermark sind derzeit Dreharbeiten für einen True-Crime-Thriller mit dem Arbeitstitel "Du kriegst mich nicht" im Gange.

Für die Produktion unter der Regie von Esther Rauch sind u.a. der ORF und die ARD an Bord. Der Streifen nimmt sich der 2019 erfolgten Entführung einer österreichischen Triathletin an, die in einem abgelegenen Haus festgehalten und misshandelt wurde. Für die Hauptrolle steht Luise von Finckh vor der Kamera.