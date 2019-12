ORF ehrt Udo Jürgens zum fünften Todestag

Am 21. Dezember 2014 verstarb Udo Jürgens überraschend im Alter von 80 Jahren. Zum fünften Todestag würdigt der ORF nun den Publikumsliebling.

Am Todestag selbst zeigt ORF 2 ab 21.55 Uhr "Merci, Udo" mit der Aufnahme seines letzten Konzerts im Dezember 2014 in Zürich, dem sich um Mitternacht "Udo Jürgens: Es werde Licht - Meine Winter- und Weihnachtslieder" anschließt.

Bei der 2003 entstandenen Produktion hatte Jürgens seine liebsten Weihnachtsweisen in der Region Lech, Zürs, Stuben und Klösterle präsentiert. Am Heiligen Abend wird "Udo Jürgens: Es werde Licht" um 20.15 Uhr auf ORF III wiederholt. Und schließlich zeigt am 28. Dezember ab 0.05 Uhr in ORF III die Programmleiste "Kult.reloaded" unter dem Titel "Spotlight - Udo Jürgens" Ausschnitte aus der frühen Zeit des legendären Entertainers.

Quelle: APA