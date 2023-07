ORF-Festspielmagazin geht neuerlich auf Sendung

Bereits zum siebenten Mal begleitet "JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin" Kulturinteressierte freitags von 28. Juli bis 18. August (ORF 2, 18.30 Uhr) bzw. sonntags (ORF III, 19.45 Uhr) durch die Festspielzeit.

Moderiert wird die Produktion heuer wieder von Romy Seidl und Martin Ferdiny. Wie in den Vorjahren will das TV-Magazin Eindrücke von den Festspielbühnen sowie hinter den Kulissen bieten. Die Serien "Oper in 30 Sekunden" sowie "Festspiel-Kalender" sind neuerlich Teil der Sendungen, produziert vom Landesstudio Salzburg.