ORF-Finanzierung: Produzentenverband will 20 Prozent der geplanten Haushaltsabgabe-Mittel

Die Association of Austrian Filmproducers (AAFP) erachtet die geplante Umstellung der ORF-Finanzierung von einer geräteabhängigen GIS-Gebühr auf eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe als "solides Instrument, das die stets prekäre Finanzlage des ORF auf Dauer sichern" könne. Die künftigen Mittel müssten aber verstärkt und garantiert in österreichisches Programm fließen, forderte der Produzentenverband in einer Aussendung.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER Wohin soll die geplante Haushaltsabgabe fließen?