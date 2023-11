ORF richtet adaptierte "Gala für Licht ins Dunkel" aus

Eine kritische Dokumentation führte im Vorjahr zu einem runden Tischs mit Vertretern von Menschen mit Behinderungen.

Im Vorjahr hat eine Dokumentation der inklusiven Plattform "andererseits" die Spendenaktion "Licht ins Dunkel" kritisch beleuchtet. Menschen mit Behinderung würden auch im ORF als Bittsteller dargestellt, während die UN-Behindertenrechtskonvention ihrer Umsetzung harrt, so die Kritik. Der ORF lud daraufhin zu einem runden Tisch mit Vertretern von Behindertenverbänden. Für Samstag, 20.15 Uhr, kündigt der ORF nun eine "neue Gala für Licht ins Dunkel" an.

Bei dem neuen Gala-Format, das live in ORF 2 zu sehen sein wird, sollen Menschen mit und ohne Behinderung aus Sport, Medien und Gesellschaft in vier inklusiven Teams und in mehreren Challenges aus Wissen, Geschicklichkeit und Sport antreten. Ziel ist es laut einer Aussendung, möglichst viele Punkte zu erzielen, um so einen hohen Spendenbetrag für Licht ins Dunkel zu erspielen.

Das Event in der PlusCity in Pasching präsentieren Nina Kraft, Norbert Oberhauser und Andreas Onea. Mit dabei sind u.a. Felix Neureuther, Fanny Stapf, Thomas Morgenstern oder auch Kristina Sprenger. Für musikalische Unterhaltung sind Florian Silbereisen, Melissa Naschenweng, DJ Ötzi oder auch Chris Steger gebucht. Zusätzlich werden Barbara Stöckl, Peter Resetarits, Eva Pölzl und Tarek Leitner ausgewählte Inklusionsprojekte vorstellen.

Der Gala-Abend wird barrierefrei ausgestrahlt. So stehen Live-Untertitel und ein live gesprochener Audiokommentar zur Verfügung und das Event wird auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Die Spendentelefone sind bis Sendungsende mit Prominenten besetzt. Unter 0800 664 2412 kann aber nicht nur während der Show, sondern das ganze Jahr über gespendet werden.

Parallel zur Gala sind weitere Aktionen im ORF geplant - etwa die "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" am 4. Dezember oder der "Sport am Sonntag für Licht ins Dunkel"-Versteigerung am 10. Dezember. Auch Ö1, FM4, Ö3, ORF III und die ORF-Landesstudios sind mit mehreren Aktionen bzw. Sendungen an Bord.