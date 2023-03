ORF hofft auf Quoten: "Dancing Stars" startet

Die Tanzschuhe sind geschnürt, die Kostüme liegen bereit: Am Freitag öffnet der Ballsaal auf dem Wiener Küniglberg wieder seine Pforten, nach einem Jahr Pause wagen sich die "Dancing Stars" (ORF 1, 21 Uhr) wieder auf das Parkett. Schon vor dem Start betätigte der öffentlich-rechtliche Sender viele Tasten seiner Medienorgel, in vielen Sendungen und Programmen in TV und Rundfunk wurde die 15. Staffel der Unterhaltungssendung beworben. "Dancing Stars" gilt als verlässlicher Quotenbringer und daran soll sich auch - so der Wunsch ...