ORF-Impflotterie knackt Millionenmarke, weitere "Stöckl live"-Spezialausgabe kommt

Für die vor acht Tagen gestartete ORF-Impflotterie haben sich bis Dienstag bereits über eine Million Menschen angemeldet.

"Die überwältigende Resonanz auf unsere Aktion macht mich sehr stolz. Es ist eine große Freude, dass wir diesen historischen Meilenstein der Millionengrenze bereits nach so wenigen Tagen erreicht haben", sagte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Besonders teilnahmefreudig sind bisher Personen aus Niederösterreich, die bisher 22 Prozent aller Teilnehmenden ausmachen. Wien folgt wie Oberösterreich mit 18 Prozent. Anmeldungen sind noch bis 20. Dezember möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner der rund 1000 Sachpreise werden am 24. Dezember im Rahmen von "Licht ins Dunkel" in ORF 2 bekanntgegeben.

Verkündet wurde die Impflotterie im Rahmen einer "Stöckl live"-Spezialausgabe, im Zuge deren Zuseherinnen und Zuseher Fragen zur Corona-Impfung an Expertinnen und Experten stellen konnten. Nach den zahlreichen Reaktionen darauf, entschloss sich der ORF zu einer weiteren Ausgabe am 1. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2.