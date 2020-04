ORF-Isolationsbereiche noch bis 30. April

Der ORF lässt in einer Woche die Isolationsbereiche an allen Standorten auf, wurde der APA am Donnerstag bestätigt. Sie werden mit 30. April geschlossen, es finde auch kein Schichtwechsel mehr statt. Allerdings bleiben diese Bereiche "stand by", hieß es.

So könne man sie "jederzeit mit sehr kurzem Vorlauf" wieder besiedeln, sollte sich die Notwendigkeit ergeben. Ab 1. Mail gelten jedenfalls "zur Absicherung des Sendebetriebs und zum Schutz der MitarbeiterInnen strenge Vorsichtsmaßnahmen für den 'Corona-Sonderbetrieb'", betonte ein ORF-Sprecher. Quelle: APA