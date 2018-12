ORF-Korrespondentin Eva Twaroch gestorben

Die Journalistin leitete seit 1991 das Paris-Büro des ORF.

Eva Twaroch sei am Sonntag "im Alter von 55 Jahren unerwartet in Paris verstorben", heißt es in einer Aussendung des ORF. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zeigte sich "tief betroffen vom völlig überraschenden Ableben" der Korrespondentin, die seit 1991 das Paris-Büro des Senders geleitet hatte. Als herausragende Journalistin habe Twaroch "immer aktuell mit allergrößtem Einsatz von den Brennpunkten des Geschehens" berichtet sowie "mit größter Kompetenz die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert und verständlich gemacht".

Die 1963 in Wien geborene Journalistin hatte 1982 als freie Mitarbeiterin für den ORF zu arbeiten begonnen und parallel dazu als Journalistin für französische Medien gearbeitet. 1999 wurde ihr vom damaligen französischen Europaminister Pierre Moscovici der von Frankreich und Österreich gemeinsam vergebene Joseph-Roth-Journalistenpreis verliehen. 2007 erhielt Eva Twaroch das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.

Bundeskanzler Sebastian Kurz würdigte Twaroch in einer Twitter-Nachricht als "großartige Journalistin und profunde Kennerin Frankreichs. Mein tief empfundenes Beileid gilt in diesen schweren Stunden ihrer Familie, Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen."



Quelle: SN