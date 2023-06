ORF kündigt weitere "Weber & Breitfuß"-Specials für 2024 an

Nach dem TV-Comeback ihrer legendären "MA 2412"-Beamten Michael "Mike" Weber und Engelbert Breitfuß im Dezember vergangenen Jahres stehen Alfred Dorfer und Roland Düringer momentan neuerlich in ihren Paraderollen vor der Kamera. In Wien und Umgebung werden nach dem Rückkehr-Doppel zwei weitere Folgen mit den Titeln "In der Politik" und "Im Wald" gedreht, wie der ORF am Sonntag mitteilte. Die Ausstrahlung der Zugabe zur "Weber & Breitfuß"-Zugabe soll 2024 erfolgen.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL KARMANN Alfred Dorfer (Bild) und Roland Düringer steuerten Drehbücher bei