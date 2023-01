ORF-Landkrimi "Immerstill": Das Schweigen der Unschuldslämmer

Das ORF-Format "Landkrimi" bietet viele Freiheiten. Die Folge "Immerstill" nutzt das vortrefflich.

Kärnten ist vielen als sonniges Urlaubsland ein Begriff, doch das Bundesland hat auch noch andere Facetten. In der "Landkrimi"-Folge "Immerstill" (Dienstag, ORF 1, 20.15 Uhr) zeigt Regisseurin Eva Spreitzhofer ein ruhiges, kaltes, winterliches Kärnten. Phasenweise erinnert das Jauntal mit seinen Wäldern und der Drau an nordamerikanische Landschaftsidyllen. "Kamerafrau Eva Testor und ich haben uns im Vorfeld angeschaut, wie Landkrimis außerhalb von Österreich erzählt werden", berichtet Eva Spreitzhofer im SN-Gespräch. Als Vorbilder hätten unter anderem die Serien "Mare of Easttown" oder ...