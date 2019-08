ORF-Magazin "Mobilitas" zeigt Mobilität "in Zeiten des Klimawandels"

"Mobilitas - alles, was uns bewegt" ist das neue Magazin auf ORF 2, das ab 1. September jeden Sonntag Fragen zur Fortbewegung behandelt.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag wurde das Format präsentiert, das sich zum Ziel gesetzt hat, Fortbewegungsmittel und Entwicklungen im Mobilitätssektor zu zeigen - und das mit Hinblick auf den Klimawandel. Ronny Rockenbauer moderiert wöchentlich um 17.05 Uhr.

"Vom Fahrrad bis zum Weltraumtourismus, vom Traktor bis zu Drohnen. Wir wollen eine breite Palette an Themen aufgreifen, die tagtäglich das politische Geschehen und den privaten Alltag bewegen", so die Sendungsverantwortliche Angelika Doucha-Fasching. Ziel sei es, "dem Publikum Fragen zu beantworten, die sie in ihrem Leben unmittelbar betreffen, es dazu zu ermutigen, neue Wege zur Fortbewegung für sich zu entdecken." Dabei würden Fragen zu Flexibilität und Barrierefreiheit, Österreichs technologischer Entwicklung und zur Klimaverträglichkeit beantwortet.

Außerdem sollen neueste Entwicklungen gezeigt werden sowie mit Mythen aufgeräumt und Unterschiede zwischen Stadt und Land behandelt werden. Das Magazin erweitere das Gesamtangebot des Senders, findet Channelmanager Alexander Hofer, denn "ob am Arbeitsplatz, in der Familie oder am Stammtisch - Mobilität ist gerade in Zeiten des Klimawandels ein Thema, das uns alle bewegt und viele Fragen aufwirft."

Moderator Rockenbauer freut sich, mit seiner 25-minütigen Sendung auf ORF 2 nun quasi in der "Champions League" gelandet zu sein: "Ich hoffe, dass das Publikum mindestens genauso begeistert ist wie unser Team und dass wir am Sonntag Themen präsentieren, über die am Montag geredet wird."

Quelle: APA