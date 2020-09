ORF-Minus fällt geringer aus als erwartet

Der Stiftungsrat diskutierte über die Finanzen - und terminierte die ORF-Digitalpläne.

Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk spürt die Folgen der Coronakrise. Doch offenbar fallen am Küniglberg die Auswirkungen weniger drastisch aus als noch vor Kurzem erwartet. Wie ORF-Finanzdirektor Andreas Nadler in der Sitzung des Stiftungsrats, des wichtigsten ORF-Aufsichtsgremiums, am Donnerstag schilderte, wird der Jahresumsatz 2020 im Vergleich zu 2019 von 978 auf 940 Millionen fallen. Der Gewinn werde - Stand jetzt - gar nur um 200.000 Euro weniger betragen, wenngleich Erlöse aus Liegenschaftsverkäufen in der Wiener Argentinierstraße die Bilanz schönten. Dennoch habe ...