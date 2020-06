Der ORF-Stiftungsrat diskutierte über Finanzen, bestellte neue Geschäftsführer. Und es gab eine "beinahe kabarettistische Einlage".

Rund ein halbes Jahr konnte der Stiftungsrat coronabedingt nicht tagen. Am Donnerstag kam das wichtigste Aufsichtsgremium des ORF erstmals wieder zusammen - und war offenbar darum bemüht, all das aufzuholen, was liegen geblieben war. Auf der Tagesordnung stand etwa der ...