ORF-NÖ Landesdirektor Robert Ziegler tritt zurück

Nach Vorwürfen: ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler stellt sein Amt zur Verfügung. Er soll die Berichterstattung im Sinne der ÖVP beeinflusst haben.

Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser sein Amt als Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".

Am Montag soll die Evaluierungskommission unter der Leitung von Gerhard Draxler ihren Bericht zu den Vorwürfen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann vorlegen. Laut internen Chats und E-Mails aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich, die Mitte Dezember publik wurden, soll sich Ziegler immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eingesetzt und eine Art Message Control zugunsten der Volkspartei betrieben haben. Auch soll er landesnahe Unternehmen in ein positives Licht setzen lassen haben.