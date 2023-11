ORF-"Orientierung" am Sonntag im Zeichen des Antisemitismus

Das ORF-TV-Religionsmagazin beleuchtet Wurzeln des Antisemitismus und des erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil überwundenen christlichen Antijudaismus

Dem wieder hochaktuell gewordenen Thema Antisemitismus ist eine Spezial-Ausgabe des ORF-TV-Religionsmagazins "Orientierung" am kommenden Sonntag gewidmet. Ein Beitrag beleuchtet das diesbezüglich "dunkle Erbe" und die Wurzeln des Antisemitismus und des erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil überwundenen christlichen Antijudaismus. Pro-palästinensische Demonstrationen und Kommentare auf Social Media zeigen laut der ORF-Ankündigung: "Antisemitische Ideen sind auch hierzulande erschreckend weit verbreitet, nicht nur im rechten Spektrum, sondern auch bei linken Aktivisten." Wieso antijüdische Mentalitäten offenbar bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung immer noch virulent sind, zeigt u.a. ein Interview mit dem deutschen Antisemitismus-Experten Michael Blume auf.

Über weitere Aspekte des Themas informieren Beiträge über das "Leben in Angst", das Juden in Frankreich nach jüngsten Übergriffen führen, und über eine szenische Lesung in der Tribüne Linz, die das Werk der jüdischen Autorin Etty Hillesum mit den Liedern und Gedichten des jüdischen Sängers Cohen verbindet.

Die "Orientierung Spezial" ist am Sonntag um 12.30 Uhr in ORF 2 zu sehen.