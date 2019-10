ORF: Patricia Pawlicki wechselt vom "Hohen Haus" zum "Weltjournal"

Die ORF-Journalistin Patricia Pawlicki gibt die Moderation des Parlamentsmagazins "Hohes Haus" ab und wird ab November das "Weltjournal" moderieren. Ein entsprechender Bericht der "Kleinen Zeitung" wurde im ORF nicht offiziell bestätigt, am Küniglberg gilt diese Lösung aber als fix.

Pawlickis Ehemann, der frühere "Kurier"-Chefredakteur und -Herausgeber Helmut Brandstätter, kandidierte bei der Nationalratswahl für die NEOS und konnte ein Mandat erringen. Dass der politische Quereinstieg ihres Manns eine Unvereinbarkeit darstelle, wies sie zurück, nicht zuletzt, als der freiheitliche Vorsitzende des Stiftungsrats Norbert Steger dies im Juni in den Raum gestellt hatte. In der Intensivphase des Wahlkampfs war Pawlicki aber nicht als Moderatorin zu sehen, sie sei in Urlaub, hieß es im September im ORF.

Nun ist die weite Welt statt dem Hohen Haus ihr neues Wirkungsfeld. "Weltjournal"-Moderatorin Cornelia Vospernik könnte indes als Korrespondentin nach Rom wechseln, wie die "Salzburger Nachrichten" unlängst berichteten.

Quelle: APA