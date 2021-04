ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner: "Es gibt ein österreichisches Kreativ-Gen"

ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner über heimische Drehbücher, Frauenförderung, männliches Revierdenken und neue Projekte.

Der ORF unterstützt die vom Drehbuchverband Austria veröffentlichte Initiative Drehbuch 2021. Diese soll die "entscheidende Rolle" der Drehbuchautoren stärken, wie ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner (57) betont.

Wie ist es um das Drehbuch made in Austria bestellt? Kathrin Zechner: Es ist erstaunlich und beglückend, wie vielseitig und dicht die rare Spezies der Autorinnen und Autoren in diesem kleinen Land vertreten ist. Während in den angloamerikanischen Ländern der Film eher von der Produzentenseite gesteuert und ein industrieller Zweig ist, gibt es ...