ORF-Radio-Information: Hartmut Fiedler gibt Posten als Außenpolitik-Chef ab

Wie die SN erfahren haben, ist der Leiter des Auslandsressorts der ORF-Radio-Information, Hartmut Fiedler, von seiner Position zurückgetreten.

Fiedler hatte seine Entscheidung am Mittwoch den ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bei deren Tagung in Wien mitgeteilt. Angeblich hat der Schritt mit den Arbeitsbedingungen im multimedialen Newsroom, der 2022 eingeweihten neuen journalistischen Schaltzentrale im ORF-Zentrum, zu tun. Eine offizielle Bestätigung steht aus: Weder Hartmut Fiedler noch die ORF-Pressestelle haben bislang auf entsprechende SN-Anfragen reagiert.

Hartmut Fiedler, geboren 1964, ist seit 1988 für den ORF tätig. Zunächst arbeitete er in der Nachrichtenredaktion des Teletext und als Redakteur für die Mittags-"ZiB". Ab Oktober 1989 war er als Nachrichtenredakteur im Aktuellen Dienst des Hörfunks tätig, wurde 1992 Chef vom Dienst und arbeitete infolge für die Auslandsredaktion des Hörfunks. Von 1996 bis 1997 sowie von 1999 bis 2003 war Fiedler Korrespondent im ORF-Büro in Washington. Zwischen 2004 und 2007 leitete er das ORF-Büro in Berlin, bevor er Chef des Auslandsressorts der Radio-Information wurde.

Fiedler galt als Favorit für den Posten des Außenpolitik-Ressortleiters in der neuen ORF-Newsroom-Struktur, die dieser Tage final ausgearbeitet wird.