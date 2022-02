ORF-Radiodirektorin Thurnher: "Im Notfall ist das Radio da"

Ingrid Thurnher über ihren neuen Job als Radiodirektorin, ORF-Einbußen beim Radiotest und die Sideletter-Affäre.

Am Sonntag wird der "Welttag des Radios" begangen. Aus diesem Anlass baten die SN die neue ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher (59) zu einem Gespräch.

Was ist Ihre erste Erinnerung an das Medium Radio? Ingrid Thurnher: Ich habe als Kind in den Ferien viel Zeit mit meiner Großmutter verbracht. Meine Schwestern und ich durften bei ihr im großen Bett schlafen - und sie hat immer das Ö1-"Morgenjournal" gehört. Diese Sendung habe ich seit Kindestagen im Ohr.

Welche Vorzüge ...