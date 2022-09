ORF-Redakteursrat weist "Im Zentrum"-Absprachen zu Bundespräsidentenwahl zurück

Der ORF-Redakteursrat weist Vorwürfe gegen die "Im Zentrum"-Redaktion und Moderatorin Claudia Reiterer entschieden zurück.

So thematisierte die Boulevardzeitung "Österreich" wie auch das zugehörige Online-Portal oe24.at in einem Artikel Gerüchte, wonach es im Vorfeld der Diskussionssendung der Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl Vorbesprechungen von ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Lothar Lockl, der einst als Berater von Alexander Van der Bellen agierte, mit seiner früheren Lebensgefährtin Reiterer gegeben haben soll. Der amtierende Bundespräsident Van der Bellen nahm an der Diskussion nicht teil, habe aber gezielt begünstigt werden sollen, so der Vorwurf. Auch Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin griff die Vorwürfe in einem "ZiB 2"-Interview auf.

"Diese Vorwürfe sind falsch, ehrenrührig und ein Angriff auf die journalistische Unabhängigkeit der Redaktion und der Moderatorin. Selbstverständlich hat es keinerlei Absprachen gegeben", hielt der ORF-Redakteursrat in einer Aussendung fest. Gegen jeden Versuch, sich in die redaktionelle Unabhängigkeit einzumischen, werde man sich lautstark wehren.