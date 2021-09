ORF-Reform bahnt sich an: GIS steigt, orf.at könnte neu ausgerichtet werden

Auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen einschneidende Änderungen zu: Der ORF bekommt wohl zusätzliche Möglichkeiten, er wird aber auch Zugeständnisse machen müssen. Und GIS-Zahler müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.

Alle fünf Jahre gibt es einen Tag, an dem sich sogar jene, die mit Medienpolitik rein gar nichts am Hut haben, mit dem ORF und seinen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Denn alle fünf Jahre wird - ORF-intern - beschlossen, wie viel Rundfunkgebühren jeder (TV-affine) Österreicher und jede Österreicherin künftig zu zahlen hat. Am 14. Oktober ist es wieder so weit: Der amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz präsentiert dem Stiftungsrat einen Vorschlag für eine entsprechende Inflationsanpassung. Nun ist durchgesickert, worauf sich die Gebührenzahler einstellen ...