ORF, RTL und Vox zeigen erstes großes Interview mit Meghan und Harry

Das Interview von Oprah Winfrey mit Meghan und Harry wird im ORF sowie im deutschen Fernsehen bei RTL und VOX zu sehen sein. Diese hätten sich die Senderechte an dem Interview des US-Senders CBS gesichert, heißt es in Mitteilungen dazu.

Das als "vertrauliches Gespräch" beworbene Interview wird am Montag, dem 8. März 2021, um 13.50 Uhr sowie um 21.10 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt werden. RTL zeigt das Medienereignis demnach am ebenfalls am Montag ab 15.00 Uhr im Rahmen eines dreistündigen "Exclusiv Spezials". Bei Vox werde es ebenfalls in kompletter Länge ausgestrahlt - ab 22.15 Uhr in einem "Prominent Spezial".

Das Gespräch des Paares mit der US-Moderatorin ist das erste große Interview seit dem "Megxit". Harry (36) und Meghan (39) hatten sich Anfang des vergangenen Jahres vom Königshaus losgesagt und angekündigt, finanziell unabhängig leben zu wollen. Heute wohnen die beiden mit dem einjährigen Sohn Archie in Kalifornien.

Im US-Fernsehen läuft die Erstausstrahlung der zweistündigen Sendung zur Primetime am Sonntag, den 7. März von 20.00 bis 22.00 Uhr (Ortszeit), im CBS Television Network.