ORF-Schwerpunkt für Zeitgeschichte

Der ORF widmet den Jubiläen 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 75 Jahre Zweite Republik und 65 Jahre Staatsvertrag einen umfassenden Zeitgeschichte-Schwerpunkt: ORF 2 zeigt ab 29. April insgesamt sechs TV-Neuproduktionen, darunter vier "Menschen & Mächte"-Dokumentationen. Den Auftakt macht Robert Gokls Film "Das Mädchen, das überlebte" (ORF 2, 22.30 Uhr). Darin erzählt Anne Franks Wiener Stiefschwester Eva Geiringer, was den beiden Mädchen in Amsterdam

geschah. Um 23.20 Uhr folgt "Maikäfer flieg", die Verfilmung eines Romans von Christine Nöstlinger durch Mirjam Unger. Der bis 17. Mai dauernde Schwerpunkt umfasst auch zahlreiche Produktionen auf ORF III: etwa eine Rede aus dem Belvedere von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 15. Mai dem Jahrestag der Staatsvertragsunterzeichnung, um um 12.15 Uhr. "Wir können vor allem heute viel aus der Vergangenheit lernen", sagt ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.

Quelle: SN