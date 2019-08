ORF sechs Mal für Medienpreis "Prix Europa" nominiert

Der ORF geht mit sechs Gewinnchancen in die Verleihung des Medienpreises "Prix Europa" 2019.

Neben dem Fernsehfilm "Das Wunder von Wörgl" finden sich fünf Radioproduktionen auf der heute, Dienstag, veröffentlichten Nominiertenliste - vom Ö1-Hörspiel "Höllenkinder" (Gabriele Kögl) bis zur fiktionalen Podcast-Serie "Fake News Blues" von Ö1 und FM4.

Eingereicht wurden heuer insgesamt 650 Produktionen, wobei die ausgewählten in neun Kategorien gegeneinander antreten. Verliehen werden die Preise - bronzene Stiertrophäen - dann bei einer Gala am 11. Oktober in Potsdam. Der "Prix Europa" wird seit 1987 an die besten Rundfunk- und Medienproduktionen des Kontinents vergeben.

Quelle: APA