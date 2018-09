ORF-"Sommergepräch": 626.000 sahen Kern

SPÖ-Vorsitzender Christian Kern hat in seinem ORF-"Sommergespräch" am Montagabend im Schnitt 626.000 Zuschauer erreicht, teilte der ORF am Dienstag mit. Der Marktanteil für den Chef der größten Oppositionspartei betrug 21 Prozent. In Spitzen waren bis zu 666.000 Zuseher dabei.

SN/orf/leitner Bürger und Kern.

Im Vergleich zur Ausgabe von 2017, die Kern im Sommer-Wahlkampf als Bundeskanzler bestritt, was das deutlich weniger Reichweite. Am 4. September 2018 hatte er durchschnittlich 943.000 Zuschauer und 30 Prozent Marktanteil erzielt. Im Ranking der bisherigen heurigen "Sommergespräche" erreichte er nach FPÖ-Chef Heinz Christian Strache die zweitgrößte Reichweite. Die ORF-"Sommergespräche" gehen kommenden Montag (10. September) ins Finale, wenn ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Nadja Bernhard und Hans Bürger Platz nimmt. Quelle: APA

Mehr zum Thema