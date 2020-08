ORF-"Sommergespräche": Bei Kogler schalteten weniger ein als bei Meinl-Reisinger

Die zweite Ausgabe der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hat durchschnittlich 617.000 Zuschauer erreicht.

In Spitzen waren am gestrigen Montag bis zu 713.000 Seher dabei, teilte der ORF in einer Aussendung am Dienstag mit. Die Sendung schaffte einen Marktanteil von 24 Prozent.

Das Gespräch mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger in der vergangenen Woche hatte im Schnitt 638.000 Zuseher bei 20 Prozent Marktanteil. Das nächste "Sommergespräch" führt Interviewerin Simone Stribl kommenden Montag (17. August) um 21.05 Uhr in ORF 2 mit FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Quelle: APA