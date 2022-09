ORF-"Sommergespräche": Im Schnitt 747.000 Zusehende bei Nehammer

Insgesamt 2,549 Millionen Zusehende bei allen fünf Gesprächen. Kickl zog am meisten Publikum an.

Das fünfte und somit letzte Interview der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) haben im Schnitt 747.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent, wie der Sender in einer Aussendung mitteilte. In Spitzen waren am Montagabend bis zu 805.000 Zusehende via ORF 2 mit dabei. Nach Abschluss der Reihe lässt sich feststellen, dass die fünf Ausgaben durchschnittlich 723.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten (27 Prozent Marktanteil). Insgesamt wurden 2,549 Millionen Österreicherinnen und Österreicher im weitesten Seherkreis erreicht, was 33,8 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspreche. Die ORF-"Sommergespräche" wurden heuer von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck auf der Terrasse des neuen ORF-Mediencampus geführt.

Das diesjährige Ranking führt übrigens FPÖ-Chef Herbert Kickl mit durchschnittlich 843.000 Seherinnen und Seher und einem Marktanteil von 30 Prozent an, gefolgt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (durchschnittlich 756.000 Zusehende, 29 Prozent Marktanteil) und Nehammer auf Platz drei. Auf Platz vier landete Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler mit durchschnittlich 649.000 Zuseherinnen und Zusehern (24 Prozent Marktanteil), womit er knapp vor NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit durchschnittlich 615.000 Zusehenden (22 Prozent Marktanteil) landete. Die Interviews mit Nehammer und Rendi-Wagner wurden allerdings noch nicht endgültig gewichtet, so der ORF.

Auch die ORF-III-"Sommer(nach)gespräche", die heuer zum ersten Mal unter der Gesprächsleitung von ORF III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher stattfanden, seien stark genutzt worden. Die fünf Ausgaben verzeichneten laut Aussendung eine Durchschnittsreichweite von 139.000 Zuseherinnen und Zusehern (Marktanteil 8 Prozent). Bemerkenswert sei hier die Nutzung in der jüngeren Zielgruppe: Im Schnitt erreichten die "Sommer(nach)gespräche" sechs Prozent Marktanteil in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen.