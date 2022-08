ORF-"Sommergespräche": Im Schnitt 756.000 Zuseher bei Rendi-Wagner

Bundeskanzler Karl Nehammer kommende Woche beim Abschluss der Reihe

Das vierte Interview der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner haben im Schnitt 756.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent, wie der Sender in einer Aussendung mitteilte. In Spitzen waren Montagabend auf ORF 2 bis zu 882.000 Personen mit dabei. Das Interesse am Gespräch mit Rendi-Wagner war damit höher als im Vorjahr.

Damals hatten durchschnittlich 698.000 Seherinnen und Seher das Interview mit der SPÖ-Vorsitzenden verfolgt. Im direkten Vergleich mit den heuer bisher geführten Gesprächen reihte sich Rendi-Wagner auf dem zweiten Platz ein, knapp hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl, beim dem vorige Woche im Schnitt 780.000 Zusehende dabei waren. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erreichte 629.000 Menschen, bei NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger saßen 590.000 Zuseher vor den Bildschirmen.

Die ORF-"Sommergespräche" werden heuer von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck auf der Terrasse des neuen ORF-Mediencampus geführt. Zum Abschluss der Reihe ist nächsten Montag um 21.05 Uhr Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer zu Gast.

8. August: Beate Meinl-Reisinger (NEOS): 590.000 Zusehende und 22 Prozent Marktanteil

15. August: Werner Kogler (Grüne): 629.000 Zusehende und 24 Prozent Marktanteil

22. August: Herbert Kickl (FPÖ): 780.000 Zusehende und 29 Prozent Marktanteil

29. August: Pamela Rendi-Wagner (SPÖ): 756.000 Zusehende und 29 Prozent Marktanteil