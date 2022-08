ORF-"Sommergespräche"-Start: Im Schnitt 590.000 Zuseher

Beim ersten ORF-Sommergespräch war Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast. Über eine halbe Million Menschen sahen zu.

Zum Auftakt der traditionellen ORF-"Sommergespräche" mit den Parteichefinnen und Parteichefs der Parlamentsparteien waren am gestrigen Montagabend im Schnitt 590.000 Zuschauer mit an Bord, was einem Marktanteil von 22 Prozent entsprach. Das Gespräch von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit dem Moderatoren-Duo bestehend aus Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger erreichte laut einer Aussendung des ORF am Dienstag bis zu 696.000 Interessenten.

Die anschließende Analyse in der "ZIB 2" brachte eine Quote von im Schnitt 701.000 Zuseherinnen und Zusehern. Im Vorjahr war zum Auftakt der "Sommergespräche" ebenfalls Meinl-Reisinger zu Gast. Damals verfolgten durchschnittlich 610.000 Personen bei einem Marktanteil von 23 Prozent das Interview, womit das Interesse im Vergleich zu heuer annähernd gleich geblieben ist.

Der nächste "Sommergespräche"-Termin steht am kommenden Montag (21.05 Uhr, ORF 2) an. Zu Gast wird dann Grünen-Parteichef Werner Kogler sein.