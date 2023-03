ORF-Sparpläne: Sport-Austria-Präsident Niessl trifft Generaldirektor Weißmann

Sport Austria-Präsident Hans Niessl sucht das Gespräch mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Am Dienstag soll über die angekündigte Einstellung des Spartensenders ORF Sport + gesprochen werden, wie die Bundes-Sportorganisation am Montag per Aussendung mitteilte.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER Roland Weißmann hat dieser Tage viel zu diskutieren.