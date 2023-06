ORF-Stiftungsrat Lederer drängt auf Programmneuerungen und Eindämmung von Nebentätigkeiten

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wird am Donnerstag den Stiftungsräten des öffentlich-rechtlichen Medienhauses ein Strategiepapier bis 2030 vorstellen. Bereits in der Vorwoche hat er verkündet, dass er den Weg hin zu einem "ORF für alle" forcieren wolle. Heinz Lederer, SPÖ-"Freundeskreisleiter" im ORF-Stiftungsrat, findet das im APA-Gespräch gut, hat aber klare Erwartungen, was in naher Zukunft geschehen muss, um "den ORF wieder mehr in der Mitte zu positionieren".

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer.