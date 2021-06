ORF-Stiftungsrat: Streit um öffentliches Hearing für Generaldirektorposten

Der Vorschlag von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, ein Hearing der Bewerber für den ORF-Chefsessel auf ORF III öffentlich zu übertragen, ist im ORF-Stiftungsrat am Donnerstag ausführlich und kontroversiell diskutiert worden. Kritiker des Vorschlags sprachen von einer "Wahlkampfshow". "Es wird jetzt rechtlich geprüft, ob der Stiftungsrat dies überhaupt beschließen kann", berichtete Stiftungsrat Thomas Zach im Gespräch mit den SN.

SPÖ-Stiftungsrat Heinz Lederer drängt jedenfalls auf ein öffentliches Hearing. Die Gebührenzahler und die Belegschaft hätten ein Recht, sich über die Pläne der Bewerber informieren zu können, hieß es. Die Wahl des ORF-Generaldirektors wird am 10. August über die Bühne gehen. Derzeit gibt es mit Alexander Wrabetz nur einen Kandidaten, der fix antreten wird. Das kann sich in den kommenden Wochen aber noch ändern. Weiterhin Thema im Stiftungsrat wird die Causa ORF-Newsroom sein. "Das Projekt ist noch nicht dort, wo es nach siebenjähriger Planung eigentlich sein sollte", betont Zach, Sprecher des bürgerlichen Freundeskreises im Stiftungsrat. Schließlich handle es sich um "die größte Veränderung im ORF in den vergangenen Jahrzehnten". Daher werde das Thema in der nächsten Stiftungsratssitzung im September wieder auf der Agenda stehen.

Wrabetz beantwortete am Donnerstag einen Fragenkatalog über die geplante größte Nachrichtenredaktion des Landes. Daraus geht hervor, dass ein neuer Newsdesk sich auf Kurznachrichten spezialisieren und mit Reporterteams Inhalte einholen soll, die allen Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollen fünf multimediale Fachressorts sowie fünf Sendungs- und Plattformteams im Newsroom angesiedelt sein.

Noch im heurigen Jahr soll, so Wrabetz, die Führung des Newsroom bestellt werden. Maximal vier Leitungspersönlichkeiten sollen die rund 400 Newsroom-Mitarbeiter führen. Im dritten Quartal 2022 könnte das ehrgeizige Projekt dann starten.