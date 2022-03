ORF-Stiftungsrat: Verfassungsdienst widerspricht Armin Wolf

Die Zusammensetzung des ORF-Stiftungsrats sei nicht verfassungswidrig, heißt es aus dem Bundeskanzleram. Der "ZiB 2"-Anchorman ist von der Argumentation aber nicht überzeugt.

Der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt erachtet die Bestimmungen im ORF-Gesetz zur Besetzung des ORF-Stiftungsrats als verfassungskonform. Das geht aus einer Stellungnahme an Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hervor, die als Reaktion auf einen Blog-Beitrag von "ZiB 2"- Anchorman Armin Wolf verfasst wurde. Wolf äußerte wie auch der ORF-Redakteursrat Mitte März Bedenken, dass sich der Stiftungsrat verfassungswidrig zusammensetze, da er eine Mehrheit an regierungsnahen Vertretern aufweise. Verwiesen wurde auf eine Argumentation des jetzigen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Christoph Grabenwarter. Dieser hielt in einem Standardwerk zum deutschen Grundgesetz vor wenigen Jahren fest, dass nach Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) - die in Österreich im Verfassungsrang steht - die Vielfalt im Rundfunk gewährleistet sein muss. Der Artikel werde verletzt, wenn in den Organen eine große Mehrheit von Vertretern der Regierungsparteien herrsche, so Grabenwarter.

Der Verfassungsdienst betonte nun in dem Schreiben, dessen wesentliche Passagen Wolf in seinem Blog veröffentlichte, dass sich aus den Ausführungen Grabenwarters nicht schließen lasse, dass die "die Zusammensetzung der Organe des ORF regelnden Bestimmungen des ORF-Gesetzes 'offenkundig verfassungswidrig' wären". Grabenwarter beziehe sich auf die Rechtssache Manole gegen Moldawien aus 2009 vor dem Europäischen Menschengerichtshof, die mit Österreich in keiner Weise vergleichbar sei. Wolf vernachlässige die im ORF-Gesetz festgehaltene Unabhängigkeit der Mitarbeiter und die Weisungsfreiheit der Organe. Der "ZiB 2"-Anchorman ist davon aber nicht überzeugt und verweist darauf, dass der Verfassungsdienst das aktuelle ORF-Gesetz vor Beschluss geprüft hat. "Es wäre doch ziemlich überraschend, würde derselbe Verfassungsdienst dasselbe Gesetz (oder Teile davon) heute für verfassungswidrig halten. Umso neugieriger wäre ich auf eine unabhängige Interpretation durch das Verfassungsgericht", schrieb er.