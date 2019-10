ORF sucht wieder 9 Plätze - 9 Schätze

Die schönsten verborgenen Orte und Plätze Österreichs werden am 26. Oktober, Nationalfeiertag , um 20.15 Uhr auf ORF 2 wieder gesucht. "9 Plätze - 9 Schätze" geht in die sechste Auflage. Für Salzburg sind der Mattsee, der Tappenkarsee und das Hüttendorf Göriach am Start.

Eine Million Zuseher waren im vergangenen Jahr dabei, als Armin Assinger gemeinsam mit Barbara Karlich und Moderatoren der neun Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs landschaftliche Schmuckstücke suchten. In den vergangenen Jahren haben zum Beispiel der Grüne See im steirischen Tragöß, der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg, das Tiroler Kaisertal, der Vorarlberger Körbersee und zuletzt der Schiederweiher in Oberösterreich gewonnen.

Wie in den Vorjahren folgt um 22.40 Uhr eine neue Ausgabe von "Heimat großer Töchter und Söhne". Dabei werden Menschen porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes leisten.

