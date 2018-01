ORF-TVthek: Das waren die beliebtesten Sendungen 2017

In der TVthek des ORF punkten Politik und Sport besonders - und "Willkommen Österreich". Das geht aus der Jahresbilanz 2017 hervor, die der ORF am Dienstag veröffentlichte.

Mit Anfang 2017 wurde im Teletest eine neue Online-Bewegtbild-Messung eingeführt, und sie zeige generell eine intensive Nutzung der ORF-Videoangebote im Internet und ein "erfolgreiches Jahr", hieß es in der Aussendung.

Meistgesehener Live-Stream auf der TVthek im Jahr 2017 war die erste Hochrechnung für die Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 17.00 Uhr. Auf Platz zwei und drei landeten zwei Spiele der Frauen-Fußball-EM. Weitere Frauen-Fußball-Spiele, Skibewerbe, Tennis sowie mehr Wahlberichterstattung komplettieren die Top 10. Bei den Abrufen "on demand" steht die Langversion des "ZiB 2"-Interviews, das Armin Wolf im März 2017 mit dem damals scheidenden niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) führte, auf Platz eins. Das "Sommergespräch" mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist auf Rang 2, der dritte Platz geht an eine Ausgabe von "Willkommen Österreich". Die Show mit Christoph Grissemann und Dirk Stermann findet sich insgesamt fünf Mal unter den zehn Sendungen mit den meisten Abrufen.

Im Schnitt verzeichnete der ORF pro Monat 10,9 Millionen Nettoviews für seine Streamingangebote, 28,9 Millionen Bruttoviews und ein Nutzungsvolumen von 118 Millionen Minuten zeigen. Der Februar war mit 13,6 Millionen Nettoviews bei 34,6 Millionen Bruttoviews und einem Gesamtnutzungsvolumen von 134 Millionen Minuten der "Topmonat" des vergangenen Jahres, was unter anderem der Alpinen Ski-WM in St. Moritz geschuldet ist.

