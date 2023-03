ORF und Private widmen Selenskyj-Rede im Parlament Sondersendungen

"ZiB Spezial" ist am Donnerstag ab 9 Uhr in ORF 2 zu sehen. Live-Übertragungen und Analysen gibt es auch auf Puls 24 und oe24.tv.

Am Donnerstag hält der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer eigenständigen Veranstaltung per Video eine Rede vor dem Nationalrat. ORF, Puls 24 und oe24.tv begleiten das mit Sondersendungen. So moderiert Alexandra Wachter ab 9 Uhr eine 90-minütige "ZiB Spezial" auf ORF 2, für die Analyse stehen die ORF-Journalisten Hans Bürger und Johannes Marlovits bereit. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz berichtet aus der Ukraine. ORF III übernimmt die Rede zeitgleich.

Auch Puls 24 steigt um 9 Uhr ein und überträgt die Parlamentssitzung und Rede Selenskyjs. Im Anschluss analysiert Journalistin Simone Brunner ("Die Zeit") das Gesagte und spricht Militärexperte Gerald Karner im Studio des Nachrichtensenders über die österreichische Sicherheitsdoktrin und Neutralität. Zu Gast sind außerdem "profil"-Journalist Stefan Melichar, der zum Verhältnis der FPÖ zu Russland Auskunft gibt, und Stephanie Fenkart, Direktorin des International Institute for Peace.

Oe24.tv plant ebenfalls eine "große Sondersendung". Ab 9 Uhr wird eine Live-Übertragung und im Anschluss Experten-Analysen geboten.

Bei ServusTV ist keine eigene Sondersendung geplant. Die Rede wird jedoch in den Nachrichten um 18 Uhr und 19.20 Uhr aufgegriffen. Zudem findet das Thema Eingang in die Diskussionsformate "Talk im Hangar-7" (Donnerstag, 21.50 Uhr) und "Links. Rechts. Mitte" (Sonntag, 21.55 Uhr). Bei ersterem Format stellt ServusTV anlässlich der Selenskyj-Rede die Frage "Neutrales Österreich: Ein Konzept von gestern?". Bei der Diskussion am Sonntag wird u.a. über die Frage debattiert "Selenskyj-Rede im Parlament: Werden wir in den Krieg gezogen?"