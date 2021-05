ORF und Privatsender: TV-Quoten bleiben auf hohem Niveau

Die ORF-Sendergruppe verzeichnet für April einen stabilen Marktanteil von 33,2 Prozent und bewegt sich damit auf dem hohen Niveau des von der Coronavirus-Berichterstattung dominierten Vorjahresmonat.

ORF 1 legte um 0,7 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent zu. ORF 2 verlor einen Prozentpunkt und kam auf 22,6 Prozent. Auch bei den heimischen Privatsender gab es in der Gesamtzielgruppe keine starken Schwankungen. Oe24.tv legte mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten am kräftigsten zu.

ORF 1 profitierte im April von der Übertragung des Formel 1-GPs in Imola, den "Starmania 21"-Shows, der an einem Abend zur Gänze gezeigten Serie "Chernobyl", aber auch der 500. Ausgabe von "Willkommen Österreich", die am 6. April 527.000 Zuseher verfolgten - ein Sendungsrekord. In ORF 2 weisen die "ZiB"-Zuseherzahlen auf ein weiterhin hohes Interesse an der Coronasituation hin, wenngleich nicht mehr auf so hohem Niveau wie im April des Vorjahres. Hohe Einschaltzahlen gab es für das "Menschen und Mächte"-Porträt über das Leben der verstorbenen Journalistenlegende Hugo Portisch. Auch der "Abschied von Prinz Philip" war mit einem Millionenpublikum von großem Interesse.

Die Privatsender Servus TV, Puls 4 und ATV kamen jeweils auf 3,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+). Servus TV steigerte sich um 0,1 Prozentpunkte. In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen steigerte sich der Privatsender um 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent. Den April-Bestwert im Hauptabend (7,6 Prozent Marktanteil) erzielte der "Talk im Hangar-7" am vergangenen Donnerstag zum Thema "Öffnen für Geimpfte: alle anderen bleiben eingesperrt?".

Puls 4 (3,3 Prozent) verlor 0,2 Prozentpunkte in der Gesamtzielgruppe. In der Kernzielgruppe (12-49) erreichte der Privatsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe 5,2 Prozent Marktanteil (minus 0,1 Prozent). ATV blieb in der Gesamtzielgruppe (3,3 Prozent) stabil, bei den 12- bis 49-Jährigen erzielte der Sender mit 5,0 Prozent Marktanteil laut Eigenangaben den stärksten April seit 2009. Das sei unter anderem auf einen Staffelrekord von "Das Geschäft mit der Liebe" sowie die erfolgreich angelaufene aktuelle Staffel von "Mein Gemeindebau" zurückzuführen.

Der Nachrichtensender Puls 24 erreichte 0,7 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe schnitt der Privatsender mit 0,9 Prozent etwas besser ab. Die vier Österreich-Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) kamen im April auf 8,4 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe. Bei den 12- bis 49-Jährigen erzielte die Gruppe 12,8 Prozent Marktanteil - laut Senderangaben ein Allzeithoch.

Oe24.tv verbesserte seinen Marktanteil auf 1,2 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe erreichte der Nachrichtensender der Mediengruppe Familie Fellner laut einer Aussendung einen Rekord-Marktanteil von 1,6 Prozent.